В Сочи в третий раз устроят Gastreet

Крупнейшее ресторанное шоу пройдет с 16 по 19 мая на территории курорта «Горки Город». Ожидается: 3000 рестораторов, расширенная деловая программа и вечеринки с диджеемGroov`ом и Найком Борзовым.

Gastreet – это четыре дня в закрытом лагере для взрослых. В этом году Gastreet City займет весь курорт «Горки Город», а приехать сюда планируют более 3000 рестораторов. Мастер-классы от ведущих представителей отрасли будут идти на восьми параллельно работающих площадках. На шоу планируются выступления восьмидесяти спикеров, среди которых Дмитрий Левицкий, организатор Gastreet и генеральный директор Hurma Management Group, Константин Ивлев, ведущий телешоу «На ножах». Роcтов представят Роман Панченко, соучредитель группы компаний «Хорошие рестораны», и Мария Книжникова, руководитель службы персонала компании «Рестпрофи».