В Сочи в третий раз устроят Gastreet

Крупнейшее ресторанное шоу пройдет с 16 по 19 мая на территории курорта «Горки Город». Ожидается: 3000 рестораторов, расширенная деловая программа и вечеринки с диджеемGroov`ом и Найком Борзовым.

Gastreet – это четыре дня в закрытом лагере для взрослых. В этом году Gastreet City займет весь курорт «Горки Город», а приехать сюда планируют более 3000 рестораторов. Мастер-классы от ведущих представителей отрасли будут идти на восьми параллельно работающих площадках. На шоу планируются выступления восьмидесяти спикеров, среди которых Дмитрий Левицкий, организатор Gastreet и генеральный директор Hurma Management Group, Константин Ивлев, ведущий телешоу «На ножах». Роcтов представят Роман Панченко, соучредитель группы компаний «Хорошие рестораны», и Мария Книжникова, руководитель службы персонала компании «Рестпрофи». 

Нововведение третьего Gastreet– бизнес-школа, представляющая собой серию полноценных трехчасовых семинаров от успешных и известных консультантов отрасли, и отдельная программа для детей, где будет работать официальная выездная площадка шоу «Мастер Шеф Дети».
Каждый день в Gastreet City будет заканчиваться большими вечеринками, хэдлайнерами которых выступят Найк Борзов, DJGrooveи группа «Мураками».


Подробная информация и бронирование билетов на сайте gastreet.com

  • Автор: Галина
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