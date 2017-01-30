Кулинарные путешествия с Sapore Italiano

Кулинарная школа Sapore Italiano расширяет географию: теперь каждый урок здесь - это путешествие в новую страну. 2 февраля здесь будут готовить популярный итальянский десерт тирамису и американские панкейки.

 

 

 

Стоимость участия в мастер-классе - 1500 рублей для одного человека (в стоимость входят ингридиенты, приготовленные блюда, напитки от кейтеринга Sapore Italiano).

Место проведения - ресторан Gaia, ул. Горького, 119.

Запись по телефону +79289886788.

 

  • Автор: Галина
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