Кулинарные путешествия с Sapore Italiano

Кулинарная школа Sapore Italiano расширяет географию: теперь каждый урок здесь - это путешествие в новую страну. 2 февраля здесь будут готовить популярный итальянский десерт тирамису и американские панкейки.
Выберите свой город:
Ваш город
Кулинарная школа Sapore Italiano расширяет географию: теперь каждый урок здесь - это путешествие в новую страну. 2 февраля здесь будут готовить популярный итальянский десерт тирамису и американские панкейки.
Стоимость участия в мастер-классе - 1500 рублей для одного человека (в стоимость входят ингридиенты, приготовленные блюда, напитки от кейтеринга Sapore Italiano).
Место проведения - ресторан Gaia, ул. Горького, 119.
Запись по телефону +79289886788.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.