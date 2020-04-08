Команда ресторана «Уткино» подготовила для Вас удивительный ассортимент Пасхальных угощений, которые теперь Вы можете заказать с доставкой по указанному адресу.
В ресторане «Уткино» в преддверии Пасхи появились пасхальные корзины
С Пасхой связаны особенные кулинарные традиции, и в «Уткино» к этому празднику готовятся с трепетом: ароматные и нежные пасхальные куличи, расписные яица, авторские десерты, и, конечно же, экологически чистая фермерская продукция – все, что наполнит Ваш праздник непревзойденным натуральным вкусом. А ощущение весенней легкости подарит эстетика корзин, украшенных не только шедеврами ресторана «Уткино», но и декором, выполненным из экологических материалов с особой любовью и вниманием.
Исключительная теплота этого праздника способна наполнить радостью каждого. Подарите Вашим родным ощущение близости и заботы.
Исключительная теплота этого праздника способна наполнить радостью каждого. Подарите Вашим родным ощущение близости и заботы.
Для оформления заказа обратитесь к сотрудникам ресторана «Уткино» по номеру +79381249976 или отправьте заявку на почту sales@utkino.com.
«Уткино» предлагает только свежую и качественную продукцию, поэтому формирование заказа осуществляется за 48 часов до планируемой даты доставки (в понедельник и пятницу) в Ростов-на-Дону.
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