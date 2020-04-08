С Пасхой связаны особенные кулинарные традиции, и в «Уткино» к этому празднику готовятся с трепетом: ароматные и нежные пасхальные куличи, расписные яица, авторские десерты, и, конечно же, экологически чистая фермерская продукция – все, что наполнит Ваш праздник непревзойденным натуральным вкусом. А ощущение весенней легкости подарит эстетика корзин, украшенных не только шедеврами ресторана «Уткино», но и декором, выполненным из экологических материалов с особой любовью и вниманием.

Исключительная теплота этого праздника способна наполнить радостью каждого. Подарите Вашим родным ощущение близости и заботы.