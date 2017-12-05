Праздничная атмосфера в «Казачьем Дозоре»
Новогодние праздники - прекрасный шанс мысленно перенестись на несколько десятков лет в прошлое и окунуться в атмосферу донского казачества.
«Казачий Дозор» - это культурно-этнический комплекс донских казаков, на территории которого расположился своеобразный музей: дубовые ворота, казачьи курени, манеж с лошадьми и многое другое.
автомагистраль М4 "Дон", км 1104 + 500м (около с. Самарское)
тел. (863) 248-52-55 М4 "Дон"
kazachy-dozor.ru
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