Уникальные подарки с мужским характером от "Сереброники"

Посуда для напитков

Набор стопок

Это подарок для настоящих мужчин, ведь красивые стопки из серебра ручной работы, украшенные черневыми рисунками с изображением животных, зададут правильный тон как на охотничьем привале, так и на дружеских посиделках. Более того, доказано, что в посуде из серебра вкус напитков раскрывается по-новому.

Стопка 85

Изящная стопка способна превратить любое застолье в настоящее празднество вкуса от напитка, облагороженного серебром. Великолепная серебряная стопка с изысканным черневым рисунком — замечательный мужской подарок, который точно будет оценен.

Чарка 15 и Чарка 20

Серебряная чарка — подлинный шедевр ювелирного искусства, который станет не только прекрасным подарком к любому поводу, но и послужит украшением торжественного стола. Истинные гурманы, дабы получить настоящее удовольствие от напитка, предпочтут стеклу благородное серебро, придающее праздничное настроение даже обыденной трапезе.

Набор «Бодрость»

Серебряный заварочный набор «Бодрость» создан специально для ценителей, которым хочется ощущать яркий и насыщенный вкус настоящего листового, а не пакетированного чая. Емкость для заварки в виде ситечка и крышки позволит получить ароматный напиток, а чашечка и блюдце, украшенные черневым рисунком в едином стиле, подарят эстетическое наслаждение.