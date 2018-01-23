Уникальные подарки с мужским характером от "Сереброники"
Оригинальный подарок сделать сложнее всего не только потому, что он редкий сам по себе, но и потому, что оригинальность всегда выходит за рамки привычного восприятия. Такой дар способен вдохновить на свежие идеи и новые решения. Именно поэтому мастера завода «Северная чернь» создали необыкновенную коллекцию имиджевых подарков
Посуда для напитков
Набор стопок
Это подарок для настоящих мужчин, ведь красивые стопки из серебра ручной работы, украшенные черневыми рисунками с изображением животных, зададут правильный тон как на охотничьем привале, так и на дружеских посиделках. Более того, доказано, что в посуде из серебра вкус напитков раскрывается по-новому.
Стопка 85
Изящная стопка способна превратить любое застолье в настоящее празднество вкуса от напитка, облагороженного серебром. Великолепная серебряная стопка с изысканным черневым рисунком — замечательный мужской подарок, который точно будет оценен.
Чарка 15 и Чарка 20
Серебряная чарка — подлинный шедевр ювелирного искусства, который станет не только прекрасным подарком к любому поводу, но и послужит украшением торжественного стола. Истинные гурманы, дабы получить настоящее удовольствие от напитка, предпочтут стеклу благородное серебро, придающее праздничное настроение даже обыденной трапезе.
Набор «Бодрость»
Серебряный заварочный набор «Бодрость» создан специально для ценителей, которым хочется ощущать яркий и насыщенный вкус настоящего листового, а не пакетированного чая. Емкость для заварки в виде ситечка и крышки позволит получить ароматный напиток, а чашечка и блюдце, украшенные черневым рисунком в едином стиле, подарят эстетическое наслаждение.
Фляжки для путешественников
Фляжка «Фрегат»
Серебряная фляжка «Фрегат» с темой мореплавателей и путешественников, вписанной в неподражаемую вязь черневого декора, придется по душе романтикам. Это практичный и ценный подарок для настоящих мужчин, бесстрашно стоящих у жизненного штурвала и уверенно ведущих к цели свои корабли.
Фляжка «Спаниель»
Серебряная фляжка — несомненно, приятный подарок как для охотника, так и для солидного бизнесмена. Она станет верной спутницей не только на охотничьем привале, но и в повседневной жизни. Удивительная фляжка с оригинальным черневым декором в виде спаниеля с добычей будет напоминать мужчине о трофеях и победах, делая такой подарок еще желаннее.
Фляжка «Схватка»
Серебряная фляжка — это дорогой подарок, который является признаком реальной основательности и непререкаемой авторитетности. Фляжка «Схватка» с изображением сюжета «Русской охоты» идеально подойдет удачливым охотникам. В дополнение к серебряным стопкам на охотничью тему она станет незаменимым предметом для отдыха компании смелых и решительных мужчин.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.