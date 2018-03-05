Презентация благотворительного календаря в PERMM

Цель проекта: привлечь внимание жителей города к собакам, оставленным без крыши над головой, а так же показать, что помогать, на самом деле, просто.

Участниками #Помогатьпросто стали интересные и активные жители Перми, среди которых игроки баскетбольного клуба "Парма", футболисты "Амкара", актер Антон Богданов и один из самых результативных защитников ВХЛ, воспитанник хоккейного клуба "Молот-Прикамье, Максим Салахов, а так же целых 23 хвостатые модели (22 из них уже нашли свой дом).

Календарь можно приобрести в открытом доступе, написав на официальную страницу фонда в Инстаграм. Собранные средства от продажи добрых календарей будут распределены между подопечными фонда "Помогать просто".