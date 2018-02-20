В ТЦ Колизей Cinema открылся новый бутик с концептуальной одеждой российских, корейских и японских дизайнеров Amaia. На открытии собрались стилисты, блогеры, журналисты и любители интеллектуальной моды Перми. О концепции магазина гостям рассказала Нина Авсеева, владелица бутика, а стилист Татьяна Жильцова представила несколько образов из коллекции на моделях.

Бутик Amaia - второй бутик, который открыла Нина Авсеева в Перми. Первым магазином стал уже полюбившийся пермским модницам бутик Oro Armadio в ТЦ "Алмаз", где представлены вещи итальянских брендов.