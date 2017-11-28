Пермский театр оперы и балета отметил свое 147-летие «Оперным экстримом». В течение всего дня все цеха и залы театра были открыты для зрителей. Участники «Экстрима» побывали на мастер-классах по вокалу, хоровому пению и дирижированию, написали музыкальный диктант, посетили открытую репетицию хора musicAeterna, концерт Большого симфонического оркестра и праздничную вечеринку.

Фото: Никита Чунтомов