18-летняя Екатерина Чернышева прошла в финал ежегодного конкурса красоты Miss MAXIM 2017.

Девушка занимает пятую позицию в десятке лучших участниц, выбранных редакцией мужского журнала MAXIM. В июне сто девушек со всей России приехали в Москву, чтобы продемонстрировать свою сексуальность, стать победительницей конкурса и получить главный приз – фотографию на обложке MAXIM. Редакция журнала отметила, что «титаническими усилиями» выбрала имеющуюся десятку из горячей сотни претенденток.

Напомним, что кроме Екатерины Чернышевой в сотню попали другие представительницы Перми – Алина Горохова, занявшая 33 место, и Александра Снигирева, расположившаяся на 95 месте. Итоги конкурса будут известны 20 июля.