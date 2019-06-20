Из Перми в сентябре запустят авиарейсы в Прагу

Из Перми теперь можно улететь в Прагу: маршрут с 15 сентября запустит авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейсы планируются дважды в неделю – один в будние дни, второй – в выходной.

Добавим, что перелеты из Перми в Прагу не выполнялись с осени 2014 года. Ранее в столицу Чешской Республики летала авиакомпания «Чешские авиалинии», которая свернула это направление из-за низкой загрузки самолетов.