«Победа» открывает прямой рейс в Батуми

Авиакомпания «Победа» запускает прямые регулярные рейсы из Перми в Батуми. Авиасообщение между городами начнется с 6 июня 2019 года.

Полеты будут выполняться три раза в неделю на современных воздушных судах Boeing 737-800. Вылет из аэропорта «Большое Савино» по вторникам, четвергам и субботам в 20:55 и прилетать в международный аэропорт «Батуми» в 22:30. Обратный рейс планирует вылетать из Грузии по средам, пятницам и воскресеньям в 23:20 и прибывать в Пермь в 04:55.

Ранее стало известно, что авиакомпания Royal Flight запускает прямой рейс из Перми в Шарджа.