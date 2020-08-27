В сентябре в Перми пройдет первая Межрегиональная туристическая ярмарка

12 сентября на Заводе Шпагина пройдет первая Межрегиональная туристическая ярмарка. В программе – деловые мероприятия, гастрофестиваль и мастер-классы.

Участие в ярмарке уже подтвердили тридцать туроператоров из европейской части России. На ярмарке можно будет познакомиться с новыми туристическими продуктами, сделать фотографию в интерактивной фотозоне, посвященной водному туризму, посетить BBQ street и попробовать блюда, приготовленные на открытом огне. Гости ярмарки смогут не только познакомиться с разными местами Прикамья, но и приобрести путешествия со скидкой.

На гастрофестивале состоится соревнование шеф-поваров и барменов края, пройдет дегустация блюд и напитков, приготовленных из местных ингредиентов.

В серии мастер-классов – тренинги по художественной керамике, резьбе по камню и дереву, плетению поясов и шитью в народных традициях, по художественной обработке бересты, росписи по стеклу и металлу.

Вход на мероприятия свободный, участие в мастер-классах – бесплатное.

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