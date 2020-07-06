В Усьве построят горнолыжный комплекс

Власти края разработали проект по строительству горнолыжного комплекса в поселке Усьва. Так, на будущей территории центра уже началась вырубка леса под горнолыжные склоны. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
На горнолыжном комплексе «Усьва» установят кресельный подъемник и проложат семь оборудованных трасс, а также трассы для фрирайда. По прогнозам инициатора проекта Федора Кощеева, в первый год после создания горнолыжный комплекс сможет принять 80 тыс. туристов, а через пять лет уже 120 тыс. Кроме того, строительство комплекса обеспечит более 100 рабочих мест и устойчивый поток туристов.
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