МТС представила народный маршрут по Соликамску

«Точками» путеводителя стали 15 достопримечательностей, историей которых поделились неравнодушные горожане и местные краеведы Нелли Савенкова, Геннадий Бординских, Ольга Лебедева. Маршрут длиной в 3 км и 1,5 часа начинается с Троицкого холма и заканчивается на Воскресенской площади у памятника «Хлеб да соль».

В путеводитель вошли малоизвестные легенды о достопримечательностях города. Среди «точек» маршрута» Воскресенская площадь, Спасская и Архангельская Церкви, Троицкий Собор и мужской монастырь, Дом воеводы, Дом купца Баранова и другие. Систематизировать и объединить полученные легенды в один маршрут помог краевед Григорий Захаренко.

«Впервые в Соликамске появился туристический путеводитель, который сформирован исключительно на основе легенд и поверий. Воедино сплелись истории с любовной, военной, православной тематикой, которые заканчиваются мыслью: Соликамск – это город-кристалл, исторически связанный с солью и минералами. Техническое воплощение путеводителя очень подкупает, получился приятный, неспешный и безопасный маршрут, который под силу любому, кто хочет узнать о городе больше», — отмечает Григорий Захаренко.

Еще одной «фишкой» проекта стало повествование, которое ведется от имени птицы Сирин. Райского персонажа озвучила ведущая радиостанции «Соликамск FM» Ксения Геттих.

«Внутренний туризм в этом году — еще популярнее, большое внимание приковано к древним городам края со своей уникальной историей, особенностями и легендами. Не сомневаюсь, что Соликамск войдет в число любимых точек, куда направятся туристы и путешественники. Гид, созданный совместно с жителями и краеведами, поможет и жителям, и гостям города посмотреть на него с новой малознакомой стороны. Также во время работы мы вдохновились образом райской птицы Сирин, хранительницы домашнего очага и, по нашей задумке, всего Соликамска. Вместе с экспертами мы обдумываем возможность появления арт-объекта в виде этого сказочного героя, который может стать еще одной достопримечательностью города», — отметила директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова.

Народный путеводитель представляет собой аудиогид для самостоятельного знакомства с маршрутом по городу. Чтобы воспользоваться ним необходимо: