Пермяки хотят чаще фотографироваться и путешествовать

Аналитики МТС Банка и сервиса кассовых решений МТС Касса в июне отмечают следующие тенденции на потребительском рынке:

Наибольший прирост по количеству транзакций в розничных торговых точках в первый летний месяц показали фотоцентры: количество покупок по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось в три раза. Повышенным спросом пользовались авиабилеты — количество транзакций резко увеличилось в два раза. В топ-10 категорий по приросту покупок также вошли страхование (+33%), обувные магазины (+30%), магазины одежды (+27%), магазины спорттоваров (+17%), мастерские по ремонту электроники (+16%) и стоматологии (+14%). На 37% снизилось количество транзакций в супермаркетах, что связано с активными закупками продуктами питания и товарами первой необходимости впрок в более ранний период.

В Прикамье в июне свою деятельность возобновляют ювелирные (на 82% точек больше, чем в предыдущем месяце), магазины одежды и обуви (на 67% больше), химчистки (+60%), турагентства (+54%), магазины спорттоваров (+50%), техники (+46%), косметики (+46%), товаров для дома (+45%). Наибольший рост оборотов в июне (более 50% по сравнению с маем) оказался у спортивных магазинов, аптек, химчисток, ювелирных, магазинов одежды и обуви, косметики, магазины техники.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных о платежах с карт МТС Банка и покупках в магазинах, подключенных к сервису МТС Касса, в июне 2020 года. Показатели сравнивались со средними значениями в мае 2020 года.