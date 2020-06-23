Туроператоры Пермского края могут бронировать и продавать туры онлайн

Как сообщается нас айте губернатора и правительства Пермского края, с 22 июня туроператоры Прикамья смогут бронировать и продавать туры, проводить расчеты с туристами, изменять или расторгать договоры о реализации туристических продуктов – дистанционно, без очного контакта с клиентом.

Согласно документу, перечень таких организаций с указанием вида осуществляемых услуг будет определяться Агентством по туризму Пермского края с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. По данным Агентства по туризму, в регионе действует 58 лицензированных туроператоров.

На последнем заседании оперштаба зампред правительства Антон Клепиков подчеркивал, что речь идет о продаже туров на осень. Туроператоры смогут допустить выход одного сотрудника в офис.

Елена Шперкина, председатель общественного совета при Агентстве по туризму Прикамья, руководитель турагентства «Валида»:

— Очень важно возобновить работу туристических компаний в ближайшее время, разрешить бронировать и продавать туры по России, а также организовывать речные круизы, осуществлять прием туристов в Пермском крае. В перспективе мы надеемся, что снятие ограничений коснется сплавов и пеших походов. Безусловно, все санитарно-эпидемиологические меры должны быть соблюдены.

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