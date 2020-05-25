В Перми летом запустят прямые авиарейсы в Минеральные Воды

Авиакомпания «Азимут» с 1 июня запускает прямые авиарейсы из Перми в Минеральные Воды. Время в пути составит 2 часа 55 мин. Рейсы будут выполняться на воздушных судах SSJ-100 по понедельникам и пятницам. Вылет из Перми в 07:25, в обратном направлении в 09:10. Стоимость билета в одну сторону стартует от 3 280 рублей. Продажа билетов открыта на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, в Ставропольском крае с 1 июня санаторно-курортные учреждения возобновят свою работу и начнут принимать отдыхающих с соблюдением повышенных требований к профилактике распространения COVID-2019.

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