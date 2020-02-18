Декорации к фильму «Сердце Пармы» в Губахе станут достопримечательностью

Уникальный комплекс, включающий деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма Чердыни XV века, которые были построены в Губахе специально для съемок фильма «Сердце Пармы», сохранится в качестве историко-культурного объекта. На месте декораций планируется сделать смотровую площадку и установить информационные щиты с QR-кодами, которые будут направлять на сайт, рассказывающий о достопримечательностях Губахи и съемках проекта.

Декорации станут частью туристического маршрута «Сердце Пармы», который планируется запустить в 2021 году. Премьера фильма «Сердце Пармы» состоится в 2021 году.