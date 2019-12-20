В 2020 году из Перми можно будет улететь в Баку и Ереван

Как сообщает «Интерфакс», авиакомпания «Икар» получила допуск к выполнению регулярных рейсов из Перми в Баку. Частота перелетов – два раза в неделю. Кроме Перми, улететь в столицу Азербайджана теперь можно из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Минеральных Вод, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

Также, авиакомпания «Икар» будет осуществлять перелет из Перми в Ереван с частотой раз в две недели по воскресеньям. Первые вылеты назначены на 19 января.