Исполнительный директор «Три-З» в Перми

"За пять лет работы клиники «Три-З» в Перми мы помогли обрести хорошее зрение 25 тысячам пациентов, создав все условия для получения высокотехнологичной офтальмологической помощи для каждого здесь и сейчас. Выставка современного искусства, посвященная проблемам со зрением, позволит еще раз привлечь внимание к важности заботы о здоровье глаз. Привыкая к очкам и линзам, люди пропускают множество ярких моментов в жизни. Мы призываем не соглашаться на компромиссы и решать проблему плохого зрения раз и навсегда"