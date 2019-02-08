Экспонаты выставки современного искусства «Вот увидишь» переехали в клинику "Три-З"
Офтальмологическая клиника «Три-З», входящая в самую крупную в России федеральную сеть современных офтальмологических центров, в честь своего пятилетия приглашает жителей и гостей города на выставку современного искусства «Вот увидишь».
Экспозиция – совместный проект клиники и пермского художника Андрея Катаева. Объекты, изготовленные специально для выставки, по-новому показывают возможности, которые дает хорошее зрение. Среди экспонатов – бюст Венеры с морщинами вокруг глаз, арт-объект «Омут» и три инсталляции: «Шаги истории», «Всевидящее око» и интерактивная картина «Расцветай», которая наглядно показывает, как меняется взгляд на жизнь человека, который вернул свое зрение: краски становятся ярче, улучшается четкость картинки.
Татьяна Сердюкова
Исполнительный директор «Три-З» в Перми
"За пять лет работы клиники «Три-З» в Перми мы помогли обрести хорошее зрение 25 тысячам пациентов, создав все условия для получения высокотехнологичной офтальмологической помощи для каждого здесь и сейчас. Выставка современного искусства, посвященная проблемам со зрением, позволит еще раз привлечь внимание к важности заботы о здоровье глаз. Привыкая к очкам и линзам, люди пропускают множество ярких моментов в жизни. Мы призываем не соглашаться на компромиссы и решать проблему плохого зрения раз и навсегда"
Открытие выставки состоялось 31 января в «Пермской Арт-резиденции», а с 7 февраля ряд экспонатов перенесли в клинику для постоянного пребывания. Увидеть произведения искусства можно в офтальмологической клинике "Три-З" по адресу ул. Екатерининская, 105
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Офтальмологический центр «Три-З». Лицензия №ЛО-59-01-004140 от 26 мая 2017 г. ОГРН 1102632002857.
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