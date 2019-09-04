Более 600 социально значимых объектов Пермского края будут подключены к высокоскоростному интернету

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») приступило к реализации федерального проекта по устранению «цифрового неравенства» в Пермском крае. Ключевые объекты социальной инфраструктуры в 391 населенном пункте края будут подключены к сети интернет.

В связи с географическими особенностями региона техническое решение предполагает применение компанией нескольких технологий: «последняя миля», спутниковый сигнал и радио мост в труднодосягаемых участках местности, в том числе в Гайнском, Косинском, Красновишерском и других удаленных районах региона.

Всего планируется обеспечить связью 646 социально значимых объектов, в том числе 277 образовательных учреждения,187 медицинских и 73 учреждения органов местного самоуправления, а также 24 объекта МЧС (пожарные части и посты). Остальные пункты относятся к избирательным комиссиям. Согласно техническому заданию, минимальная скорость интернета, установленная для пожарных постов, составляет не менее 2 Мбит/с, а для образовательных учреждений – не менее 100 Мбит/с.

На реализацию проекта в Пермском крае планируется направить 529,7 млн.рублей.

«Более 500 подключаемых объектов находятся в удаленных сельских районах и местах со сложной доступностью. Конечно, для нас это амбициозный проект и безусловный вызов, поскольку на данный момент более 400 социальных объектов вообще не имеют никакого подключения к интернету», – рассказала Наталья Лерман, директор пермского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).

Проект устранения «цифрового неравенства» в Пермском крае разделен на восемь этапов. Это предполагает последовательное подключение выделенных территорий и социальных объектов к сети интернет. Реализация проекта завершится к декабрю 2021 года.