Исследование от Дом.ru: 80% пользователей оплачивают услуги онлайн

Клиенты «Дом.ru» предпочитают оплачивать услуги связи, не выходя из дома. Сегодня 80% абонентов оператора пополняют баланс через онлайн-каналы: сайт, личный кабинет, мобильное приложение «Мой Дом.ru», со счета телефона и приложения банков.

Самым популярным способом является оплата через приложение банков - их выбирают более 50% клиентов оператора в Воронеже, Курске, Липецке, Перми, Рязани Твери, Уфе и Ижевске.

Через сайт, личный кабинет и мобильное приложение оператора платит каждый четвертый пользователь «Дом.ru». Для этого достаточно привязать к счету банковскую карту. Самые активные пользователи живут в Санкт-Петербурге, Иркутске, Томске, и Ростове-на-Дону. Кроме того, в Личном кабинете и приложении можно выбрать оптимальный тарифный план, подключить или приостановить действие услуги, воспользоваться акцией «12 поводов для подарков» и пообщаться со специалистом поддержки через чат.

В 2019 году «Дом.ru» добавил оплату через Google Pay и Apple Pay в мобильном приложении «Мой Дом.ru», пополнять баланс стало еще проще. Достаточно один раз ввести данные карты и владельца. Кроме того, к системе можно привязать сразу несколько банковских карт. Оплата производится одним нажатием, подтверждение через смс не требуется. Для совершения платежа используются зашифрованные данные, поэтому это не только один из самых быстрых, но один из самых безопасных способов оплаты.

Оплачивать услуги «Дом.ru» теперь можно и со счета телефона, при этом оператор мобильной связи может взимать комиссию за такой платеж.

«Мы хотим сделать наши сервисы максимально комфортными, быстрыми и доступными. Клиенту не нужно думать, где ему узнать баланс и оплатить счет, теперь все способы у него под рукой. Достаточно взять мобильный телефон и выбрать тот вариант, который ему больше нравится. Онлайн-платежи значительно экономят время. Наша цель в том, чтобы как можно больше платежей совершались удаленно», - подчеркивает Светлана Горбунова, руководитель службы сервиса b2c «Дом.ru».