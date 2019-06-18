Пермские разработчики создали первого в России робота-врача

Российская компания Promobot разрабатывает первый концепт российского робота-врача, который будет способен давать медицинские рекомендации точнее, чем человек. Робот-терапевт опрашивает пациента, узнает его возраст, рост, вес и другие показатели здоровья, затем искусственный интеллект анализирует данные и выдает рекомендации. Разработчики считают, что такой робот исключает человеческий фактор при анализе данных — эмоции, усталость или настроение врача.

Встретиться с роботом можно уже на этой неделе в Москве — он будет работать на III Форуме социальных инноваций регионов на ВДНХ с 19 по 21 июня. А уже в этом году Promobot представит модель робота, который самостоятельно сможет проводить сложные медицинские анализы: давление, температура, пульс.