«Дом.ru Бизнес» рассказал об «умных» телеком-решениях на Архитектурно-строительном форуме в Перми

В Перми состоялся VIII международный Архитектурно-строительный форум в рамках 25-го строительного салона «Стройкомплекс регионов России – 2019». В работе форума приняли участие свыше 100 специалистов, более 10 тыс. участников посетили экспозону и мероприятия деловой программы.

В рамках дискуссионной площадки «Умный город - комфортное будущее» оператор представил доклад «Цифровизация и эффективность российских “умных” городов», в котором были освещены прикладные решения и реализованные пилотные проекты. Заместитель директора по b2g АО «ЭР-Телеком Холдинг» Илья Васкецов рассказал об основных направлениях применения IoT-решений: «умное» городское освещение, сбор и обработка информации с приборов учета в ЖКХ и РСО, контроль удаленных объектов и потребления энергоресурсов, контроль объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности и повышение уровня жизни населения, городской Wi-Fi. В ходе обсуждения доклада также были рассмотрены некоторые кейсы, например, снижение расходов и увеличение энергоэффективности более чем в два раза благодаря внедрению проекта «Умное городское освещение» в Перми.

Сеть IoT «ЭР-Телеком Холдинга» запущена в 52 городах России, в том числе и в Перми. Беспроводная радиосеть на базе технологии LoRaWAN отличается широким радиусом покрытия и открытым сетевым протоколом. Еще одно преимущество – возможность быстрого масштабирования, доступная стоимость для массового применения и возможность автономной работы датчиков (до 10 лет).

«Актуальность вопросов цифровизации городской среды продиктована стремительным развитием информационных технологий и потребностью в повышении безопасности и комфорта жителей. IoT-решения поддерживают развитие цифровой экономики в Пермском крае за счет принципиально новых инструментов для промышленных производств, предприятий энергетики и ЖКХ, бизнеса, городских служб и “Умного города”», – отметил Илья Васкецов.