Пермяки получили доступ к сверхскоростям домашнего интернета

По итогам первого этапа модернизации сверхскоростной домашний интернет стал доступен в микрорайонах Владимирский, Юбилейный, Молодежный, Рабочий поселок, Висим, Мичуринские сады, Городские горки, Крохалевка. В течение года подключить домашний интернет на скорости в 1 Гбит/с смогут жители других районов Перми.

«Перестройка» сетей позволит пермякам пользоваться несколькими девайсами одновременно на стабильно высокой скорости. Качество связи позволит смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов: скорость интернета почти равна скорости чтения с жёсткого диска. При этом стоимость тарифа, который включает гигабитный интернет и ТВ, составляет 900 рублей (прим. – доступен на тарифе «ФИТ Интернет + Цифровое ТВ»), что ниже, чем в среднем по рынку в Прикамье.

«Сверхскоростной домашний интернет открывает жителям Перми новые возможности. В первую очередь, доступ к просмотру фильмов в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах одновременно на нескольких устройствах, играм в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой и отличным качеством видеопотока. Также впереди большое будущее у VR-технологий, которыми мы сможем пользоваться, не выходя из дома. Например, смотреть кино с эффектом полного погружения», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить такую возможность можно на сайте и по телефону 8 (800) 250-0890.