МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки товаров из районных продуктовых магазинов

Сервис работает на базе приложения Rate&Goods: данные об ассортименте товаров и ценах магазина передаются в приложение товароучетной системой онлайн-кассы МТС. Информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Систему доставки магазины должны организовать самостоятельно, например, наняв пешего курьера. Сервис помогает информировать потенциальных клиентов и дает возможность небольшим магазинам конкурировать с торговыми сетями на рынке экспресс-доставки.

К проекту присоединились магазины из московских районов (Покровское-Стрешнево, Даниловский, Кузьминки) и населённых пунктов Подмосковья (Мытищи, Королёв, деревня Шолохово). При этом сервис не ограничивается Москвой и областью – услуга доступна для магазинов из любого региона.

Максим Исаев, генеральный директор МТС Кассы:

– В ритейле намечается новый тренд – взрывной рост рынка экспресс-доставки продуктов. По нашим прогнозам, его объем достигнет 35-40 миллиардов рублей к концу года. Сейчас эту нишу занимают крупные торговые сети и агрегаторы. Чтобы составить им достойную конкуренцию, малый бизнес должен иметь возможность организовать свою доставку и рассказать о такой опции потенциальным покупателям. Бесплатное приложение с интеграцией ассортимента магазина как раз выполняет эти функции.

Роман Майстер, генеральный директор Rate&Goods:

– По нашим оценкам, почти треть рынка ритейла в России приходится на независимые магазины и микросети. Зачастую такие магазины могут организовать доставку своими силами по району, но у них нет возможности сделать собственное IT-решение для оформления заказа и уж тем более заниматься его продвижением. Поэтому мы убеждены, что наш проект с МТС не конкурирует с уже существующими сервисами доставки, которые ориентируются на крупный сетевой ритейл или открывают собственные склады и при этом в любом случае работают исключительно на Москву и Санкт-Петербург, а закрывает важную, востребованную потребителями и продавцами и до сих пор не занятую нишу на рынке.

Спрос на доставку продуктов и готовой еды остаётся высоким и после ослабления самоизоляции. Так, по данным индекса цифровой активности компании МТС за 2 июля, количество обращений пользователей к сервисам доставки превышает средние значения 2019 года почти в два раза.