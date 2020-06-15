МТС подготовила промышленные города Прикамья к «умным технологиям»

Работы по расширению полосы частот для сети LTE можно сравнить с введением шестиполосного вместо двухполосного движения на автотрассе. Благодаря этому скорость мобильного интернета при пиковых нагрузках в сети будет сохраняться на высоком уровне. После расширении полосы в сети LTE за последние две недели мобильный трафик пользователей увеличился в среднем на 15 процентов.

Работы по расширению также будут способствовать внедрению новых цифровых технологий на предприятиях и в городской среде в Березниках, Соликамске и Чайковском. В частности, обновленная инфраструктура обеспечит быстрое подключение и развитие проектов в сфере интернета вещей.

Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС:

– Жители Березников, Соликамска, Чайковского активно пользуются цифровыми сервисами. Только за год мобильный трафик в нашей сети возрос более, чем 50 процентов. Промышленные предприятия региона активно внедряют инновационные проекты, позволяющие в режиме онлайн мониторить множество показателей своей производственной деятельности. Внедряемые ими цифровые технологии позволяют экономить, время, человеческие и финансовые ресурсы. Возросший спрос на стабильную и скоростную цифровую инфраструктуру мотивирует нас «прокачивать» и обновлять сети в режиме нон-стоп.