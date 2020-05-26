МТС организовала для медиков возможность бесконтактного мониторинга показателей состояния сердечно-сосудистой системы пациентов

Система «МТС 120/80» состоит из одноименного мобильного приложения для широкого круга пользователей и виртуального кабинета мониторинга для медицинских специалистов. Последний позволяет дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в приложение «МТС 120/80» ― вручную или с помощью системы автоматического распознавания изображений с экрана тонометра, работающей на основе искусственного интеллекта. Врач видит в виртуальном кабинете актуальную картину самочувствия пациента.

Анна Фофанова, руководитель направления МТС eHealth:

— Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, поэтому им важно максимально строго соблюдать режим самоизоляции. В таких условиях мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам – дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно.

Во время действия изоляционных антивирусных мер для людей, входящих к группу повышенного риска осложнений на фоне инфекции COVID-19, любая медицинская организация может заключить договор об использовании виртуального кабинета «МТС 120/80», подав заявку на странице «МТС 120/80», и получить бесплатный доступ к системе на три месяца. Договор на прежних условиях может быть продлен, если срок изоляционных мер превысит три месяца. После окончания срока действия договора с условиями бесплатного доступа сотрудничество можно будет продолжить на коммерческой основе.

Рафик Исхакович Шабуров, главный врач Центральной клинической больницы РЖД-Медицина на Волоколамском шоссе, терапевт:

— У нас в стране каждый год появляется от одного до полутора миллионов новых пациентов с установленным диагнозом артериальная гипертония. Для таких пациентов очень важно ежедневно вести дневник давления, чтобы и сам пациент понимал своё состояние, и врач мог посмотреть на него в динамике. Современные технологии позволяют заметно упростить этот процесс, и мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить постоянный дистанционный контроль за пациентами с помощью таких технологий. Поэтому мы рассматриваем возможность сотрудничества с компанией МТС в отношении использования виртуального кабинета мониторинга системы МТС 120/80 в работе наших кардиологов, эндокринологов и других специалистов, и планируем начать тестировать это решение.

О приложении МТС 120/80 для пациентов

МТС запустила разработанное в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ бесплатное мобильное приложение для заботы о сердце «МТС 120/80» в декабре 2019 года. Решение позволяет упростить хранение данных об артериальном давлении, пульсе, температуре, индексе массы тела, отслеживание приема лекарств, а также рассчитать «возраст» сердца. Доступно для смартфонов на iOS и Android.