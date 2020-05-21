Жителям края одобрены кредитные каникулы на сумму более 1 млрд рублей

Сообщается, что по 70% рассмотренных заявлений было принято положительное решение. В общей сложности жители Пермского края уже оформили кредитные каникулы на сумму более 1 млрд рублей.

Кредитные организации получили почти 25 тыс. обращений граждан и ИП, из которых было одобрено 60% на общую сумму в 5,3 млрд рублей. Организации малого и среднего бизнеса Прикамья подали в банки почти 2,5 тыс. требований о предоставлении кредитных каникул. Сумма кредитной задолженности по одобренным заявкам превысила 1,7 млрд рублей.



Еще более 1 тыс. обращений от субъектов МСП поступило в кредитные организации в рамках реструктуризации задолженности по собственным программам банков. Из почти 70% одобрено. на сумму более 3,3 млрд рублей.

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