Региональные власти выплатят по 15 тысяч рублей сотрудникам организаций, которые ограничили работу из-за самоизоляции

Власти города поручили Минфину Прикамья выделить из краевого бюджета 150 млн рублей для единовременной финансовой помощи сотрудникам организаций, доходы которых с 1 апреля резко сократились.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Мы собрали с работодателей данные – кто вынужден перевести своих сотрудников на режим неполной занятости или сократить рабочую неделю. Получилось – порядка 10 тысяч человек. Это сотрудники, доходы которых с 1 апреля резко снизились. Но не настолько, чтобы претендовать на меры поддержки со стороны социальных служб. Они получат по 15 тысяч рублей.

Порядок выплаты помощи находится в проработке. Средства из федерального центра ожидаются к маю 2020 года.