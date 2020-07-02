В Пермском крае за сутки 58 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, один случай зафиксирован посмертно.

Среди новых инфицированных – 25 мужчин, 30 женщин и два ребенка. Также зафиксирован один летальный исход: у пациентки 81 года посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3801: 1004 (+57) – на лечении, 2672 (+74) – выздоровело, 77 (+1) – скончалось от COVID-19, 48 – случаев смерти не от COVID-19.

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