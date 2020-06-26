Иммунитет к коронавирусу имеют 3,2% жителей Прикамья

Как заявил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев, в регионе проведено 7058 исследований на антитела. У 3,2% из них имеют иммунитет к COVID-19.

Напомним, на данный момент в Пермском крае выявлено 3474 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2293 – выздоровели, еще 2671 – на карантине по предписанию главного санитарного врача.

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