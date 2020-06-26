В Пермском крае за сутки 58 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 24 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 19 мужчин, 37 женщин, два ребенка.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 25 июня – 1,06). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3474: 1065 (+58) – на лечении, 2293 (+71) – выздоровело, 73 (+0) – скончалось от коронавируса, 43 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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