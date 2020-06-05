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Два пермских медработника скончались от COVID-19

В Прикамье зафиксированы два летальных случая у медработников, инфицированных COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Пермского края. Одна врач работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая – в Городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля.

Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми. У них были сопутствующие заболевания, точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования.

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ПРМ.Собака.ru,
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