В Прикамье зафиксированы два летальных случая у медработников, инфицированных COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Пермского края. Одна врач работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая – в Городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля.
Два пермских медработника скончались от COVID-19
Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми. У них были сопутствующие заболевания, точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования.
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