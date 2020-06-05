Два пермских медработника скончались от COVID-19

Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми. У них были сопутствующие заболевания, точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования.

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