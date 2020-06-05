В Пермском крае – 49 новых случаев заражения COVID-19

Среди новых инфицированных – 21 мужчина, 24 женщины, двое детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 18 человек в возрасте 45-65, семь человек старше 65 лет. Также из новых инфицированных у пациенток 57 и 79 лет посмертно был обнаружен COVID-19. У одной основной причиной смерти стал инсульт, другая умерла от COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае – 2 011: 772 человек (+47) – на лечении, 1173 (+55) – выздоровело, 28 (+2) – скончалось от COVID-19, 38 (+1) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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