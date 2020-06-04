В детском саду в Губахе у одно из детей обнаружен коронавирус

Оксана Мелехова, министр здравоохранения:

– Зараженный ребенок попал в группу без симптомов инфекции. Они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Мы благодарим родителей, которые проявили бдительность и при первых признаках заболевания обратились в медучреждение, не позволив инфекции распространиться дальше.

Сейчас группа детского сада закрыта на карантин, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Как отметила министр образования Раиса Кассина, в дежурных группах усилен утренний фильтр и меры дезинфекции. Дети с симптомами ОРВИ (температура, кашель и др.) в детский сад не допускаются.

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