В одной из групп детского сада в Губахе у одного из детей выявлен положительный результат на коронавирус. После исследований было изолировано еще четверо детей. Врачи Краевой больницы им. Вагнера в Березниках уже начали лечение ребят, круг контактировавших с ними лиц определен и изолирован, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.
В детском саду в Губахе у одно из детей обнаружен коронавирус
Оксана Мелехова, министр здравоохранения:
– Зараженный ребенок попал в группу без симптомов инфекции. Они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Мы благодарим родителей, которые проявили бдительность и при первых признаках заболевания обратились в медучреждение, не позволив инфекции распространиться дальше.
Сейчас группа детского сада закрыта на карантин, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Как отметила министр образования Раиса Кассина, в дежурных группах усилен утренний фильтр и меры дезинфекции. Дети с симптомами ОРВИ (температура, кашель и др.) в детский сад не допускаются.
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