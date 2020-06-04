В Пермском крае – 51 новый случай заражения COVID-19

Среди новых инфицированных – 20 мужчин, 27 женщин, четверо детей. Младше 45 лет – 17 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Ежесуточный прирост больных – 2,7%, а коэффициент распространения болезни – 1,14 (на 3 июня – 1,24). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1 962: 781 человек проходит лечение, 1 118 – выздоровело, 26 – скончалось от коронавируса, 37 – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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