По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 51 новый случай заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 18 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни.
В Пермском крае – 51 новый случай заражения COVID-19
Среди новых инфицированных – 20 мужчин, 27 женщин, четверо детей. Младше 45 лет – 17 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Ежесуточный прирост больных – 2,7%, а коэффициент распространения болезни – 1,14 (на 3 июня – 1,24). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1 962: 781 человек проходит лечение, 1 118 – выздоровело, 26 – скончалось от коронавируса, 37 – скончалось от сопутствующих заболеваний.
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