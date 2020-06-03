В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1911. Ежесуточный прирост больных составил 3,9%, а коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,24 (на 2 июня – 1,44). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Среди новых инфицированных – 33 мужчины, 33 женщины, 5 детей. Младше 45 лет – 27 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также зафиксирован один летальный исход. У пациентки 66 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Смерть наступила от сопутствующего заболевания. Таким образом, на сегодня зафиксировано 24 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 37 случаев смерти инфицированных не от COVID-19.

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