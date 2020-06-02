В Пермском крае 57 новых случаев заражения COVID-19

Среди новых инфицированных – 28 мужчин, 21 женщина, 8 детей. Младше 45 лет – 22 человека, 17 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1 839: 767 человек на лечении, 1012 — вылечились, 24 – скончались от коронавирусной инфекции, 36 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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