По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 21 человека проходят лечение в больницах, 36 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Ежесуточный прирост больных составил 3,2%, а коэффициент распространения болезни – 1,44 (напомним, для перехода на второй этап снятия ограничений он должен быть меньше 0,8).
В Пермском крае 57 новых случаев заражения COVID-19
Среди новых инфицированных – 28 мужчин, 21 женщина, 8 детей. Младше 45 лет – 22 человека, 17 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1 839: 767 человек на лечении, 1012 — вылечились, 24 – скончались от коронавирусной инфекции, 36 – скончались от сопутствующих заболеваний.
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