По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 43 новых случая заражения COVID-19: 29 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Ежесуточный прирост больных составил 3,1%.

Среди новых инфицированных — 17 мужчин, 25 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет – 23 человека, 11 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет.

Так, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1 410: 673 человека — на лечении, 692 — выздоровело, 46 — скончалось.