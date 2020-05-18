За последние сутки в Пермском крае 49 случаев заражения COVID-19

По последним данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 26 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1073. Ежесуточный прирост больных составил 4,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, коэффициент заражаемости – 1,6.