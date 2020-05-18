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За последние сутки в Пермском крае 49 случаев заражения COVID-19

По последним данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 26 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1073. Ежесуточный прирост больных составил 4,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, коэффициент заражаемости – 1,6.

По состоянию на 18 мая, в России число случаев коронавируса достигло  290 678. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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ПРМ.Собака.ru,
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