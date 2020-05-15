За сутки в Пермском крае подтверждено 50 новых случаев COVID-19

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 921: 408 человек на лечении, 489 — выздоровело, 24 — скончалось.

Заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров обозначил, что к росту заболеваемости в регионе приводит несоблюдение жителями санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, было подчеркнуто, что, если такая динамика сохранится, оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая.

По состоянию на 15 мая, в России число случаев коронавируса достигло 262 843. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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