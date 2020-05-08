За прошедшие сутки из медучреждений Пермского края выписано 36 человек, выздоровевших от COVID-19, сообщает Минздрав. Информация об оправившихся пациентах еще уточняется. Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в регионе составило 309 человек.
В Пермском крае от коронавируса выздоровели более 300 человек
По состоянию на 6 мая, в России число случаев коронавируса достигло 187 859. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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