По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: восемь с симптомами болезни проходят лечение в больнице, одиннадцать – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, один случай зафиксирован посмертно.
Число инфицированных COVID-19 в Пермском крае превысило 700 человек
Из 19 новых инфицированных: восемь мужчин, десять женщин, один ребенок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 719, ежедневный прирост составил 2,86%.
Кроме того, на сегодняшний день зафиксирован еще один случай смерти, связанный с COVID-19. Причина смерти пациентки уточняется. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 11 летальных исходов от COVID-19 и 9 смертей не от COVID-19.
По состоянию на 8 мая, в России число случаев коронавируса достигло 187 859. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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