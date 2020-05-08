Число инфицированных COVID-19 в Пермском крае превысило 700 человек

Из 19 новых инфицированных: восемь мужчин, десять женщин, один ребенок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 719, ежедневный прирост составил 2,86%.

Кроме того, на сегодняшний день зафиксирован еще один случай смерти, связанный с COVID-19. Причина смерти пациентки уточняется. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 11 летальных исходов от COVID-19 и 9 смертей не от COVID-19.