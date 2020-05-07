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В Пермскую краевую клиническую больницу доставлен новый томограф для исследования пациентов с COVID-19

В Пермскую краевую клиническую больницу поступил новый томограф, который позволит врачам проводить более 50 исследований в сутки. Сейчас начат монтаж, после чего аппарат смогут использовать для диагностики. По словам специалистов, установка компьютерного томографа займет около десяти дней.

При помощи нового компьютерного томографа можно получить высококачественные изображения, которые ускорят диагностику и лечение. Система обеспечивает быстрое и эффективное исследование, что значительно поможет врачам при большой нагрузке.

Как рассказал главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, выбранное для установки помещение изолировано и имеет отдельный вход, что обеспечивает максимальную инфекционную безопасность для пациентов и медицинского персонала. Аппарат жизненно необходим для раннего выявления специфических изменений в легких при COVID-19 и для контроля состояния легочной ткани в процессе лечения. Это особенно важно для пациентов, длительно находящихся на ИВЛ.

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ПРМ.Собака.ru,
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