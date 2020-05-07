В Пермскую краевую клиническую больницу поступил новый томограф, который позволит врачам проводить более 50 исследований в сутки. Сейчас начат монтаж, после чего аппарат смогут использовать для диагностики. По словам специалистов, установка компьютерного томографа займет около десяти дней.
В Пермскую краевую клиническую больницу доставлен новый томограф для исследования пациентов с COVID-19
При помощи нового компьютерного томографа можно получить высококачественные изображения, которые ускорят диагностику и лечение. Система обеспечивает быстрое и эффективное исследование, что значительно поможет врачам при большой нагрузке.
Как рассказал главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, выбранное для установки помещение изолировано и имеет отдельный вход, что обеспечивает максимальную инфекционную безопасность для пациентов и медицинского персонала. Аппарат жизненно необходим для раннего выявления специфических изменений в легких при COVID-19 и для контроля состояния легочной ткани в процессе лечения. Это особенно важно для пациентов, длительно находящихся на ИВЛ.
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