В Пермскую краевую клиническую больницу доставлен новый томограф для исследования пациентов с COVID-19

При помощи нового компьютерного томографа можно получить высококачественные изображения, которые ускорят диагностику и лечение. Система обеспечивает быстрое и эффективное исследование, что значительно поможет врачам при большой нагрузке.

Как рассказал главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, выбранное для установки помещение изолировано и имеет отдельный вход, что обеспечивает максимальную инфекционную безопасность для пациентов и медицинского персонала. Аппарат жизненно необходим для раннего выявления специфических изменений в легких при COVID-19 и для контроля состояния легочной ткани в процессе лечения. Это особенно важно для пациентов, длительно находящихся на ИВЛ.