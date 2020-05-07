В Пермском крае выявлено еще 26 инфицированных коронавирусом

Как отмечает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Овчинников Кирилл Вячеславович, количество пациентов проходящих лечение на дому увеличивается в связи с тем, что большинство из них – это молодые люди в возрасте до 45 лет. У большей части из них (около 2/3) инфекция протекает бессимптомно, и они легко ее переносят. Тоже само касается их детей. Напомню, что в Пермском крае все зафиксированные случаи заболевания детей проходят в легкой форме. В лечении чаще всего нуждаются люди из группы риска – это лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 699, ежедневный прирост – 3,8%.