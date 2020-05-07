По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 7 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из новых инфицированных: 11 мужчин, 15 женщин. Двое прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона.
В Пермском крае выявлено еще 26 инфицированных коронавирусом
Как отмечает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Овчинников Кирилл Вячеславович, количество пациентов проходящих лечение на дому увеличивается в связи с тем, что большинство из них – это молодые люди в возрасте до 45 лет. У большей части из них (около 2/3) инфекция протекает бессимптомно, и они легко ее переносят. Тоже само касается их детей. Напомню, что в Пермском крае все зафиксированные случаи заболевания детей проходят в легкой форме. В лечении чаще всего нуждаются люди из группы риска – это лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 699, ежедневный прирост – 3,8%.
По состоянию на 7 мая, в России число случаев коронавируса достигло 177 160. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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