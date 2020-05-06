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В Пермском крае за сутки 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Как сообщает Роспотребнадзор за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 13 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 12 — изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из 25 новых инфицированных — 11 мужчин, 14 женщин. Один прибыл из Дербента и еще один из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 673, ежедневный прирост составил 3,8%.

По состоянию на 6 мая, в России число случаев коронавируса достигло 165 929. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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