В Пермском крае 500 инфицированных коронавирусом

Как сообщает Роспотребнадзор, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (шесть с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 13 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни). Из них: девять мужчин, восемь женщин и два ребенка. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 500 – ежедневный прирост составил 3,9%. Всего под наблюдением врачей проходят лечение 400 человек (105 без симптомов – более 25%), выздоровели 91 человек, девять умерли.