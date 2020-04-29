В Пермском крае выявлено 10 заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (8 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 2 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни). Из них 4 мужчины, 5 женщин и 1 ребёнок. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 481 – ежедневный прирост составил 2,1%. Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Всего под наблюдением врачей проходят лечение 387 человек, выздоровело 86 человек, 8 умерли (у 3 человек диагноз был выявлен посмертно, смерть наступила от причин не связанных с COVID-19).