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В Пермском крае выявлено 10 заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (8 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 2  – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни). Из них 4 мужчины, 5 женщин и 1 ребёнок. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. 

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 481 – ежедневный прирост составил 2,1%. Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Всего под наблюдением врачей проходят лечение 387 человек, выздоровело 86 человек, 8 умерли (у 3 человек диагноз был выявлен посмертно, смерть наступила от причин не связанных с COVID-19).

По состоянию на 29 апреля, в России число случаев коронавируса достигло 99 399. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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