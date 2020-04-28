В Пермском крае выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (8 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 9 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни). Из них — 7 мужчин, 9 женщин и 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 471 – ежедневный прирост составил 3,7%. Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Всего под наблюдением врачей проходят лечение 397 человек, выздоровело 67 человека, 7 умерли.